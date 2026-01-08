アーリーハーベストは小崎（レースは小沢）を背に坂路へ。単走でしまいを伸ばし、4F55秒6〜1F12秒6をマーク。小林師は「小沢騎手が騎乗した先週がスムーズで言うことのない内容の追い切りでした。今朝も予定通り、軽めの調整で順調に来ています」とうなずく。前走こうやまき賞2着後は放牧で英気を養った。「カイバをしっかり食べているけど身になりにくいタイプ。初の長距離輸送が鍵になると思う」とポイントを挙げた。