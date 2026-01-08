ヴィスコンテッサは坂路で4F54秒1〜1F13秒1と馬なりでサッと。グランシャン（3歳未勝利）を追いかけ、併入でゴールへ。松永幹師は「先週のCWコース（6F82秒3〜1F11秒8）がいい動き。輸送を考慮して今朝は控えめにしたけど良かったよ」と合格点。前走未勝利は後方から捲り気味に動き、首差で勝ち切った。「長く脚を使って強い勝ち方だった。1F短縮でも心配ない。馬混みで脚をためて、しまいを伸ばすイメージの競馬ができれば」