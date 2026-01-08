「全国高校ラグビー・決勝、桐蔭学園３６−１５京都成章」（７日、花園ラグビー場）桐蔭学園（神奈川第１）が京都成章を３６−１５で下し、３大会連続６度目の優勝を果たした。３連覇は２００９〜１１年度の東福岡以来６校目。２度目の決勝進出となった京都成章は、５大会前と同じ相手に敗れて初の頂点に届かなかった。今大会は記念大会で５校多い５６校で争われた。京都成章の５大会ぶり２度目となる頂点への挑戦は、またも