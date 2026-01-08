リュクスパトロールはWコースで併せ馬をこなした。2馬身後ろにつけたミリオンヴォイス（3歳新馬）に2馬身後れを取ったが、陣営の感触は悪くない。「調教駆けしないタイプ。少し時計のかかる馬場でも全体時計（5F66秒5）は良かった」と加藤士師。「まだトモが緩くてこれからの馬だけどうまくスタートを切って先行できれば楽しみ。内枠有利なコースなので6枠以内に入りたい」と抽選突破に内枠を願っていた。