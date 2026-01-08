東京建物リゾートは、「レジーナリゾート由布院」を11月16日に開業した。客室は、由布院の里山を見晴らす場所に立つメゾネットタイプのテラススイート8室と、最大約160平方メートルのプライベートドッグランを備えた一軒家スタイルのヴィラスイート7棟。全客室、大型犬を含む全ての犬種の愛犬と滞在可能。室内には天然温泉の専用露天風呂を備えた。トイレシート、散歩用エチケット袋、食器、タオルなどの愛犬用アメニティの用意も