¡È¸×¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£ºå¿À¤Î¹©Æ£ÂÙÀ®Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£·Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤ÎÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¿·¥·¥å¡¼¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿¿¿·¤·¤¤ÁêËÀ¤È¤È¤â¤ËÂÎ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£±¦ÏÓ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤ÏÈ¢º¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ´¤ì¤Ç¤¹¡£±ØÅÁ¤«¤Ã¤±¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×»Ø¤µ¤·¤¿¤Î¤ÏÂ­¸µ¡£ÀÄ³ØÂç¤Ê¤É¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¿å¿§¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ò¹ØÆþ¤·