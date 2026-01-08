▼トラスコンガーデン（竹内師）休み明けでも仕上がっている。馬体も少しずつ成長している。マイルは未知数だが、折り合えばひと脚を使える。▼ファンクション（斎藤誠師）反応は遅いが、いい動きだった。前向きさも出ているし、初戦より1段上がった感じがする。今回は試金石の一戦。完成するのはまだ先とはいえ、中山も合いそう。