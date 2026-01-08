朝日杯FS12着から巻き返しに燃えるカクウチは中2週の参戦となるが立ち上げも問題なし。小崎師は「前走は久々の競馬だったからね。使って、ぐっと良くなった。馬体の張り、息遣いも良くなっている」と上積みを強調。6月デビューで前走はG1も経験し、キャリアは豊富。「新馬戦の時はパドックでイレ込んだり幼い面があったが、気性面が成長した。安心して競馬に持っていける。学習能力が高いですよ」と心身の成長ぶりに目を細めた