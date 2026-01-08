「阪神新人合同自主トレ」（７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神のドラフト５位・能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝が７日、藤川監督の「素直指令」を受け、「イエスマン」になると宣言した。「自分は野球をやってるうちは『はい』か『ＹＥＳ』しか言わないと決めている」。チーム方針や首脳陣からの指示に逆らうつもりはない。これまでの野球人生は上下関係を大切にしてきた。「『ＮＯ』はないです」と真顔で回答。指