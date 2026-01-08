マイル3戦2勝と実績上位のクールデイトナはこうやまき賞から連勝を狙う。3戦連続でコンビを組む吉村は4日に20歳の誕生日を迎え、5日にJRA通算100勝を達成したばかり。「折り合って、（脚を）ためれば末脚は良いものを持っている。課題も特になく、王道の競馬ができる」と強みを語った。宮地師は「前走から大きな疲れもなく順調に立ち上げができている。レースセンスがいい。スタートも良く、道中我慢が利いて最後は脚を伸ば