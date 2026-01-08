凱旋門賞16着のアロヒアリイ（牡4＝田中博）は岩田望と初コンビで今年G1に昇格したネオムターフC（2月14日、キングアブドゥルアジーズ）を目指す。出走を予定していた日経新春杯（18日、京都）は「軽い外傷があったため回避します」と田中博師。僚馬でカトレアS1着のサトノボヤージュ（牡3）はサウジダービー（2月14日、キングアブドゥルアジーズ）を目標にする。