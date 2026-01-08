元ＳＫＥ４８の松井珠理奈（２８）が７日、都内でＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮの辻本達規（３４）とツーショットでの結婚会見を行った。名古屋を拠点に活動したアイドル同士の結婚で、近年では珍しく記者会見を開き、自らの口で出会いからゴールインに至るまでを幸せいっぱいの笑顔で生報告した。互いに芸能活動は続ける意向で、ともに東海地方出身ということもあり、夫婦での活動にも意欲。珠理奈は「名古屋から全国に向けて元気を