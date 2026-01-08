立体交差化が決まった小原踏切＝７日、相模原市中央区（画像の一部を修整しています）相模原市は同市中央区小山にあるＪＲ横浜線の小原踏切の立体交差事業に２０２６年度から着手する方針を決めた。踏切と交差する都市計画道路「宮上横山線」をアンダーパスにする方向で、２６年度当初予算案に測量、調査設計費を盛り込む。昨年９月に宮上横山線が東京都町田市境まで開通し、渋滞が一層懸念されていた。小原踏切は宮上横山線上