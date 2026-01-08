お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が7日、CBCテレビ製作・TBS系ドキュメントバラエティ特番『太田石井の多すぎニッポン』(1月24日14:00〜15:24)の収録後にフリーアナウンサーの石井亮次とともに取材に応じた。『太田石井の多すぎニッポン』でMCを務める石井亮次と太田光同番組は、「多すぎ」というテーマに絞って衝撃映像と人間ドラマを徹底取材する、新たな切り口のドキュメントバラエティ。第1弾が昨年1月に放送された。今回は「落