◆全国高校ラグビー▽決勝（３０分ハーフ） 桐蔭学園３６（５―５、３１―１０）１５京都成章 （７日、花園ラグビー場）決勝が行われ、桐蔭学園（神奈川第１）が京都成章（京都）を３６―１５で下し、史上６校目となる３連覇を達成した。２度目の決勝で初優勝を目指した京都成章は頂点にはあと一歩、届かなかった。京都成章のメンバーらが悔し涙に暮れた。５大会ぶり２度目の決勝で、またしても立ちはだかった桐蔭学