巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が７日、川崎市のジャイアンツ寮に入寮した。同社の寮から電車を乗り継いで２時間。道中では京王線と京王新線を間違えるプチハプニングもあったが、無事に到着。西川違い？の新マットレスと初めてオーダーメードしたというマイ枕を持参し、貫く“オレ流”で大物っぷりを見せつけた。引き締まった表情が少しだけ緩んだ。予定よりも１０分ほど遅れて到着した竹丸は、初め