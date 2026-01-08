巨人の三塚琉生外野手（２１）が７日、大卒ドラ１級の実力を付けることを誓った。今季は高卒４年目で、大学なら４年生にあたる。同学年を意識しつつ「大卒のドラフトで１位になれるくらいの実力を付けて結果を出したいです」と瞳をぎらつかせた。育成３年目の昨年１月には、岡本との自主トレに３日間だけの参加だったものの、学びは多く６月に支配下昇格。今月は昨年の約３倍の期間参加する予定で「（その分）３倍吸収したい。