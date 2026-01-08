巨人の育成４位・河野（愛知学院大）は７日、人気漫画「ドラゴンボール」の主人公、孫悟空のフィギュアを持ち込んで川崎市のジャイアンツ寮に入寮した。「悟空みたいに強くなれよ」と学生時代の友人からプレゼントされたという。小学生のころ、戦闘力が大幅アップした変身形態のスーパーサイヤ人に「なれると思っていた」と話した左腕は、「もう一回目指したい」とプロでの目標を掲げた。