◆全国高校ラグビー▽決勝（３０分ハーフ） 桐蔭学園３６（５―５、３１―１０）１５京都成章 （７日、花園ラグビー場）決勝が行われ、桐蔭学園（神奈川第１）が京都成章（京都）を３６―１５で下し、史上６校目となる３連覇を達成した。３月の全国選抜大会との春冬連覇で、関東勢では最多の歴代５位タイとなる６度目の優勝を果たした。準決勝（５日）で右肩を負傷も強行出場した高校日本代表候補フッカー・堂薗尚悟