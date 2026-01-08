巨人のドラフト５位・小浜（沖縄電力）と育成ドラフト３位・松井（豊橋中央）は７日、迷子になりながら川崎市のジャイアンツ寮に入寮した。沖縄から空路、上京した小浜は電車の乗り換えに四苦八苦し、３０分ほど遅れての到着となった。「沖縄では乗ったことないので電車が本当に難しくて」と冷や汗。愛知県豊橋市出身の松井は新幹線の新横浜駅で迷子になり「どこに行っていいかわからず駅員さんに聞きました」と苦笑いだった。