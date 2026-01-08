ターコイズS1着ドロップオブライト（牝7＝福永）は阪急杯（2月21日、阪神）。サンライズS1着ウインアイオライト（牝6＝矢嶋）はシルクロードS（2月1日、京都）。師走S6着テーオーパスワード（牡5＝高柳大）はプロキオンS（25日、京都）。【3歳次走】東京新馬勝ち後、ホープフルSを発熱で回避したラヴェニュー（牡＝友道）は共同通信杯（2月15日、東京）、東京未勝利勝ちの僚馬エムズビギン（牡）はきさらぎ賞（2月8日、