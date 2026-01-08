オリックスの新入団１０選手が７日、大阪・舞洲の選手寮「青濤館」に入寮した。育成ドラフト４位・渡辺一生投手（２２）＝仙台大＝は歯が一本の一本下駄（げた）を持参。トレーニング目的で使用する“秘密兵器”だ。日本古来の履物を携えてやって来た。「トレーニング用です。これを履いてスクワットをしたり」。渡辺が慣れた様子で一本下駄を履いて見せる。効果は「体幹だったり、足で地面全体を支える能力だったり、バランス