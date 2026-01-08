阪神の新人合同自主トレが7日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎でスタートした。最速148キロを誇るサイドスロー右腕の育成1位・神宮は春季キャンプでの選手入れ替えを歓迎した。「（監督から）そういったお声掛けをしていただいて、実際に育成という身でも火がついた」。育成ドラフト1位の立場ながらアピール次第ではチャンスが巡ってくるだけに早くも意気込んでいた。早期昇格を目指す若虎は22年の最優秀中継ぎ投手