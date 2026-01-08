お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が7日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。友人に武勇伝のように語っていたことを明かした。今回は「正月太りラクに解消2時間SP」と題して放送された。評論家から「味変する人は太りやすい」という説が唱えられ、味覚が変わることにより満腹を感じていた脳の意識が元に戻ってしまうため、食べる量が増えてしまうと説明された。これに熊元は