阪神の工藤は箱根駅伝往路5区で快走した同姓の早大・工藤慎作に刺激を受け、新調したシューズを履いてSGL尼崎で自主トレを行った。「駅伝かっこいいな、と思って買いました」と笑顔。「山の名探偵」に掛けて「虎の名探偵と言われるように」と、ちゃめっ気たっぷりに宣言した。昨季は支配下登録を勝ち取り1軍も経験。次なる目標は1軍定着だ。まずは走りまくって下半身を鍛え、強固な土台をつくり上げる。