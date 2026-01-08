日本ハム・新庄剛志監督（５３）から７日、堂々のＶ宣言が飛び出した。千葉県鎌ケ谷市の球団施設で、スタッフ会議に出席。ソフトバンクから６年ぶりに古巣復帰した有原航平投手（３３）ら補強への手応えを口にし、小久保裕紀監督（５４）率いる王者ソフトバンクの打倒と９６勝を挙げての独走Ｖを目標に掲げた。新庄監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−有原獲得を含め、シーズンに向けて構想は。「有原君をとって