社会人野球のジェイプロジェクトは、前巨人ヘッド兼打撃チーフコーチの二岡智宏新監督が愛知県半田市での練習で初指導した。選手31人との会話は最小限に、コーチが考えた練習を見守った。「戦い方も真っさらな状態。志高くやってほしい」。選手は名古屋市内の串揚げ店など同社経営の飲食店で午後11時ごろまで勤務し、野球と両立させている。都市対抗出場は20年が最後で、その舞台の東京ドーム帰還へ、強豪ぞろいの東海地区