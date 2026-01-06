阪神の新人合同自主トレが7日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎でスタートした。新人唯一の高卒入団となったドラフト4位右腕・早瀬が先輩たちを引っ張った。ポール・センター間ダッシュでは本数の掛け声とともに第1走者を務め「トレーナーさんとも話して“一番年下が元気出していこう！”という感じで」と説明。キャッチボールでもビュンビュン腕を振り、担当の前田忠節スカウトから「そんなに投げなくていい」とブレ