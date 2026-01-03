「阪神新人合同自主トレ」（７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神の藤川球児監督（４５）が７日、兵庫県尼崎市のファーム施設「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で行われた新人合同自主トレ初日を視察し、７選手にプロで成功するための極意３カ条を伝えた。（１）故障厳禁、（２）愚痴は聞かないに続き、最も強調したのは（３）素直になることの重要性。「強いから勝つのではなく、勝つから強い。勝つチームをつくる」とリーグ連覇