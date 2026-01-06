阪神の新人合同自主トレが7日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎でスタートした。育成2位・山崎がポール・センター間のダッシュで自慢の快足を見せつけた。屋外練習の締めに行われたランメニューで、8割程度の出力ながら圧倒的なスピードを披露。気持ちよさそうに風を切り、首脳陣に脚力をアピールした。育成ドラフト2位の外野手は「ケガもなくやれたので良かった。（ファンがいて）緊張感があって、ちょっと気疲れが