札幌・東警察署は1月7日、わいせつ誘拐の疑いで千歳市に住む自衛官の男（20）を逮捕しました。男は2025年7月21日午後2時ごろから約2時間にわたり、札幌市内で10代前半の女性をわいせつな行為をする目的で誘拐した疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性はSNSを通じて知り合い、やり取りをする中で男が女性を誘惑して呼び出し、2人は札幌市内で合流したということです。事件から約3か月が経った2025年10月、女性から「SN