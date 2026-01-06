（NY時間14:51）（日本時間04:51） レボリューション・メディシンズ＜RVMD＞87.81（+7.96+9.97%） アッヴィ＜ABBV＞228.64（+4.71+2.10%） 医薬品のレボリューション・メディシンズ＜RVMD＞に先ほどから買いが強まっている。大手薬のアッヴィ＜ABBV＞が同社買収で協議進展と伝わった。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が関係者の話として伝えた。直前で障害が生じなければ