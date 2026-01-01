◆全国高校ラグビー▽決勝（３０分ハーフ） 桐蔭学園３６（５―５、３１―１０）１５京都成章 （７日、花園ラグビー場）桐蔭学園の２年生バックスコンビが躍動した。決勝の京都成章戦で、ＦＢ曽我大和が１トライ４ゴール（Ｇ）１ドロップゴール（ＤＧ）の１６得点を挙げ、ＣＴＢ古賀啓志も攻守で存在感を示した。次回大会はチームの軸として史上３校目の４連覇に挑む。史上６校目（７度目）の３連覇で、直近７大会で５