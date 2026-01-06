©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週は「芸人たちの真剣ぶっちゃけトークSP」と題し、未公開スタジオトークを大放出！ゲスト芸人たちが思わずもらした仕事にまつわる本音から、意外な素顔がのぞくプライベート秘話まで、とっておきのエピソードが続々！ ©️ABCテレビ ©