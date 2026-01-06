「阪神新人合同自主トレ」（７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）ＳＧＬは“ＳＨＯＧＯＬＡＮＤ”や！！阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が７日、寮生活を充実させて体づくりに取り組むことを意気込んだ。新生活を満喫中だ。まず驚いたのはサウナだといい「昨日初めてあるのが分かって。立石と岡城と少し入ってみました」と体を整えるために最適な設備に感動。入寮初日の５日には夕食のすき焼きに舌鼓を打