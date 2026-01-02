セリエA 25/26の第19節 ナポリとベローナの試合が、1月8日02:30にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。 ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、ノア・ラング（FW）、エリフ・エルマス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはギフト・オルバン（FW）、アミン・サール（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）らが先発に名を連ねた。 1