【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月12日19時から日本テレビにて『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』が放送される。 ■卓球の伊藤美誠選手も審査員初参加 今回は初参加の審査員が多数。岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や吉村崇（平成ノブシコブシ）には、熊本県PRキャラクター・くまモンが「合格」をおねだりしに行くシーンも。くまモンの合否やいかに。 そして、東京五輪・卓球金メダリ