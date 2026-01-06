札幌・北警察署は2026年1月7日、暴行の疑いで札幌市北区に住む職業不詳の男（25）を現行犯逮捕しました。男は7日午後7時半すぎ、札幌市北区北17条西3丁目の路上で、交際相手の看護師の女性（23）の背中を殴打する暴行を加えた疑いが持たれています。午後7時半すぎ目撃者から「男性が女性を殴っているように見える早く来てください」と110番通報があり事件が発覚。駆けつけた警察官が男を現行犯逮捕しました。警察によりますと、男