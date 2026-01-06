東都大学野球リーグ1部の中大が、東京都八王子市内の同大グラウンドで練習始めを行った。昨秋は4位。23年春から青学大に6連覇を許す中、今年のスローガンは「束」に決まった。今秋ドラフト候補に挙がる外野手で新主将の安田は「束となり一枚岩で日本一を目指したい」と意気込んだ。昨秋ドラフトでは岩城（西武2位）、繁永（楽天3位）、皆川（巨人4位）がプロ入り。名門復活へ「青山学院さんとは力の差はない」と拳を握った