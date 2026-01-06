昨年11月22日の京都3Rで落馬し、左肩、左手首、左足親指の骨折で休養中の浜中俊（37）が7日、栗東で調教騎乗を再開した。来週、京都で復帰する。この日、2頭の調教に乗った浜中は「左肩と左手首を手術して、その後は可動域を広げるリハビリ。思い描いた通りに来ました」と順調な回復を報告した。また、同じく昨年11月22日に福島10Rのパドックで落馬し、脾臓（ひぞう）損傷、肋骨骨折、肺気胸で休養していた角田大和（24＝角