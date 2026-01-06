法大が、川崎市の自校グラウンドで始動した。20年春以来の優勝を目指す今年のスローガンは「破・覇・波」。低迷している現状を打破し、覇者になり、法政の波を起こすという意味を持つ。考案した藤森主将は「最後はハハハッと笑えたら」と思いを込めた。昨秋、1年生ながら4本塁打を放ち、ヤクルトに入団した松下の後釜として期待される井上は目標を3冠王に設定。「何事も一番を目指す」と決意を口にした。