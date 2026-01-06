東京六大学野球の明大が、東京都府中市の自校グラウンドで始動した。練習前には各班に分かれ府中駅など町内清掃。初日恒例の両翼ポール間30往復走も実施した。昨秋二塁手でベストナインに輝いた岡田は「どうしてもプロで勝負したい。簡単ではないと思うけど、春は昨秋以上の成績を残してアピールしたい」と誓い、外野手で同じドラフト候補の榊原らと「チームで30盗塁はしたい」と目標を立てた。史上最長記録を伸ばす17年連