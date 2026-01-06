愛らしいつぶらな瞳が揺れていた。「キーッ」と叫んだ口の中から鋭い牙がのぞく。網をかぶせて太ももに麻酔を打った後、空の注射器を心臓に刺して血を抜いた。無駄のない動きを心がけるのは、せめて苦痛を感じないようにとの思いからだった。鹿児島県の奄美大島。亜熱帯の深い森と黒潮が豊かな生態系を育むこの島で、獣医師の阿部愼太郎さん（６１）は３６年にわたって外来種のマングースの根絶を主導してきた。動物の命を救