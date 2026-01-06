俳優の中沢元紀（25）が7日、都内で8日にスタートするBS―TBSの主演ドラマ「ゲームチェンジ」（木曜後11・00）の会見を行った。ドラマ単独主演は初。ゲーム会社を退職した無職の主人公が、ひょんなことからスマート農業の道に導かれていく物語。茨城出身の中沢は「自然が多いところで育ってきた。仕事のリフレッシュは絶対に自然の中に行く」と語った。俳優以外の職業だったら農業をしていたかを問われると「選んでいたと思い