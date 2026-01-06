政府は、国家安全保障戦略など安保３文書の前倒し改定に向け、今春にも有識者会議を設置する方向で調整に入った。防衛力の抜本的強化に必要な装備や運用体制、予算規模、財源などを議論し、提言を取りまとめる見通しだ。政府は提言を踏まえ、今年末の安保３文書策定を目指す。複数の政府関係者が明らかにした。２０２２年に安保３文書を策定した際にも、内閣官房を事務局とする有識者会議が設置された。今回は外交・安保の有識