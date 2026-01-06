慶大が横浜市内のグラウンドで始動した。今秋ドラフト候補に挙がり、西武の広池浩司球団本部長を父に持つ浩成は「日本一というのをずっと言い続けてきた。それに勝るスローガンはないとみんな思っている」とチームの方針を語った。最速153キロ右腕が掲げる個人目標は「ドラフト1位」でのプロ入り。「中盤でもいいと思っていたら選ばれない。やるんだったらそこ（1位）を目指さないと」と力強かった。