1月8日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道501・・・玉名市横島町横島（スピード違反）県道・・・山鹿市保多田（スピード違反） ＜午後＞国道218・・・上益城郡山都町城平（交差点違反）県道・・・八代市千丁町新牟田（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 公開予定の交通取締計画はありませんが、事件事故などの発生状況に応じた交通指導取締りは、通常通り実施してい