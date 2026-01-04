巨人からポスティング制度でブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、トロントの本拠地ロジャース・センターで入団会見を行った。昨年はあと一歩及ばなかったワールドシリーズ制覇を目指すブルージェイズにとっても大きな補強となった一方、この一手が球団の?未来?を大きく左右する余波を生みそうだ。ブルーのキャップを着用し、真新しい背番号７のユニホームにそでを通した岡本は英語で自己紹