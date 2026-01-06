国際的な犯罪組織が訪日客に偽装して詐欺の「受け子」らを日本に送り込んでいる実態が浮かんだ。「日本旅行に無料招待」などと甘い言葉で誘い、使い捨てにしているとみられる。見知らぬ男「中国の福建省で仕事を紹介された」。昨年１２月、警察官を装う「ニセ警察詐欺」の手口で名古屋市の男性（５５）から現金１００万円を詐取したとして愛知県警に詐欺容疑で逮捕された男（３７）ら台湾籍の２人は、調べにこう供述したという