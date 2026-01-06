グローバルプロダクトプランニングの「アンドグッドナイト月夜のリップバーム」唇の乾燥やひび割れが気になる季節だ。夜用や低刺激タイプのほか、なめらかな塗り心地のリップバームやクリームが登場。用途や好みに応じて手軽に保湿できそうだ。（共同通信＝増井杏菜記者）アロマオイルなどを取り扱うグローバルプロダクトプランニング（東京）の「アンドグッドナイト月夜のリップバーム」は、天然精油を配合、香り豊かな夜